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В Юргинском и Топкинском округах Кузбасса ведется проектирование газопроводов для догазификации

«Газпром газораспределение Томск» приступил к проектированию газопроводов для догазификации в Юргинском муниципальном округе и г. Топки Кемеровской области.

В Юргинском округе к 2024 году будет построен газопровод для газоснабжения д. Талая. Возможность подключения к природному газу получат около 300 домовладений. Проектно-изыскательские работы завершатся к концу 2022 года.

Для газоснабжения частного сектора г. Топки планируется построить 3 подземных распределительных газопровода общей протяженностью 18 км, включая газопроводы-вводы до границ земельных участков домовладений. Будут созданы условия для догазификации 400 домовладений. Завершить проектирование и приступить к строительно-монтажным работам планируется в 2023 году.


Фото: пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Томск"

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kuzbassnews.ru
02/08/2022
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