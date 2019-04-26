В Юргинском лесничестве ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар на площади 6 га ликвидировали 23 апреля.

Лесопожарная бригада департамента лесного комплекса, подразделение МЧС и добровольная пожарная дружина справились с горением травы в лесном фонде и на поле за несколько часов. Для борьбы с огнем было задействовано 3 единицы лесопожарной техники и 12 работников. Причина возникновения пожара – сельскохозяйственный пал (поджог стерни на землях сельскохозяйственного назначения).

Ущерб лесам беглый низовой пожар не причинил. Всего 23 апреля в Юргинском лесничестве было зафиксировано восемь термоточек. Причина загораний – сжигание растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

Фото: пресс-служба АКО