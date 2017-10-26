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В Юргинском районе мужчина сжег 120 рулонов сена в отместку за свое увольнение

В Юргинском районе огонь уничтожил 120 рулонов сена, принадлежащих местному предприятию. Предварительно сумма причиненного ущерба составила около 150 000 рублей.

После тушения пожара полицейские обнаружили недалеко от места происшествия пластиковую емкость с остатками бензина и банку из-под алкогольного напитка, и предположили, что причиной возгорания стал поджог.

Вскоре поджигатель был задержан.Им оказался 50-летний житель деревни Пятково Юргинского района. Он и пояснил, что поджог совершил в отместку за то, что его уволили с предприятия.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
26/10/2017
Происшествия
Юрга
Новости Кузбасса

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