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В Юргинском районе после капремонта открылась Искитимская школа

Искитимская средняя общеобразовательная школа была основана в 1975 году, в 2020 году учреждению исполняется 45 лет. Здесь обучается 438 детей и работает 29 учителей.

Ремонтные работы по областной программе, запущенной по инициативе губернатора Сергея Цивилева, начались в августе 2019 года. За это время здание полностью обновлено: капитально отремонтированы помещения и фасад.

Строители заменили оконные и дверные блоки, внутренние инженерные сети (отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию), установили пандусы для маломобильных граждан. Для комплексной безопасности детей и сотрудников смонтированы автоматическая пожарная сигнализация, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения внутреннего и наружного.

Во всех учебных кабинетах предусмотрены интерактивные рабочие места для учителей. Приобретены два мобильных лингафонных комплекса для занятий иностранными языками, цифровые микроскопы и фотокамеры для лабораторных занятий по физике, кабинет информатики оснащен программным оборудованием. Дети будут развивать навыки технического моделирования с применением 3D-принтера, 3D-сканера и конструкторских наборов.

На территории школы проведено благоустройство, установлены волейбольная и баскетбольная площадки, оборудован стадион.

Образовательная организация оснащена всем необходимым для программы по сельскохозяйственному труду, в рамках которой ученики совместно с педагогами выращивают овощи на приусадебном участке. В дальнейшем овощи используются для приготовления школьного питания.

На ремонт Искитимкой общеобразовательной школы направлено 77,2 млн рублей, на оснащение — 44,2 млн рублей. Учреждение стало восьмым, открытым после капремонта по областной программе.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства КУзбасса

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kuzbassnews.ru
05/03/2020
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