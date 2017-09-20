В Юргинском районе у фермера похитили двух лошадей

С территории летней фермы в деревне Большеямное Юргинского района неизвестные увели двоих лошадей общей стоимостью 72 тысячи рублей.
Фермер облатился в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Сельский» межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» установили и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 37-летний житель деревни Юльяновка Юргинского района и 40-летний кемеровчанин.
Украденных лошадей подельники прятали в лесу до тех пор, пока не нашли покупателей, которым продали животных за 18 000 рублей.
В настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по факту кражи. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Похищенные лошади возвращены законному владельцу.
20/09/2017
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