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В Юргинском военном гарнизоне построят детский сад и школу

Строительство новой школы в Юргинском военном гарнизоне началось в субботу 6 июня при участии губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Образовательное учреждение на 550 учащихся построят по нацпроекту «Образование», рядом возведут детский сад на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография». Оба объекта будут готовы осенью 2021 года. Прилегающую к школе и детсаду территорию по улице Тургенева благоустроят.

«Мы должны обеспечить комфортную жизнь семьям военнослужащих. Строительство новых объектов - важный шаг в этом направлении, детей не нужно будет отвозить в Юргу, они смогут посещать детский садик и получать образование рядом со своими домами. Военный городок преобразится к 300-летию Кузбасса, мы поможем комплексно благоустроить территорию гарнизона», – сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Юргу.

В трехэтажной школе будут современные спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, арт-пространство, помещения для групп продленного дня. На территории образовательного учреждения разместят несколько спортивных площадок и зону для сдачи зачетов ГТО. На строительство и оборудование школы будет направлено почти 729 млн рублей федеральных средств и 5 млн рублей из бюджета Кузбасса.

Двухэтажный детский сад на 220 мест, 60 из которых для детей ясельного возраста, – это помещения для десяти групп с собственными раздевальными, туалетными комнатами, буфетной, игровой и спальней; спортивный зал с инвентарем, зал для музыкальных занятий, пищеблок, медицинские кабинеты, прачечная. Прилегающая территория будет включать игровые площадки, миниавтогородок для изучения ПДД и пространство для знакомства детей с природой и ее сезонными изменениями. На эти цели будет направлено 232 млн рублей, из них 113,2 млн рублей – федеральный бюджет, 118,8 млн рублей – средства региона.

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kuzbassnews.ru
09/06/2020
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