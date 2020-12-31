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В Юргинскую городскую больницу поступило современное оборудование

Передвижной цифровой маммограф и стационарный флюорографический аппарат приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из федерального бюджета выделено около 30 миллионов рублей.

Передвижной маммограф рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию. В нем удобная планировка, сделана тепло- и шумоизоляция. Установка снабжена системами освещения, отопления, вентиляции, водоснабжения, а также средствами пожаротушения и защиты от поражения электрическим током. Оборудовано удобное рабочее место для врача. Вход оснащен лестницей и площадкой из противоскользящих материалов, поручнем. Для обеззараживания воздуха используется бактерицидная лампа закрытого типа.

Новый флюорографический аппарат заменил старое оборудование, которое часто выходило из строя. Современный флюорограф позволяет получать снимки более высокого качества.

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kuzbassnews.ru
31/12/2020
Здоровье
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