В Юргу - финансовым экспрессом

Представители Отделения ПФР по Кемеровской области приняли участие в работе четырёх площадок областного информационно-просветительского проекта «Финансовый экспресс», который прошел в г. Юрге. Азы финансовой и пенсионной грамотности получили около 100 юргинцев в возрасте 16+.

- В связи с тем, что пенсионное законодательство претерпевает изменения, нам нужно своевременно донести информацию до населения. Проект «Финансовый экспресс» – очень удобная площадка для реализации этой цели, благодаря которому мы уже седьмой год имеем возможность выступить перед широкой аудиторией кузбассовцев, - отметил на пресс-конференции заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области Тарас Башкиров.

Позже на встрече с бизнесменами города он рассказал о порядке уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями в 2017 г., применяющих различные системы налогообложения, дал рекомендации по сдаче отчетности в части персонифицированного учета, обратил внимание на удобство электронных сервисов ПФР.

На другой площадке проходила беседа с трудовыми коллективами школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В своем сообщении заместитель управляющего ОПФР по Кемеровской области Ольга Фалалеева сделала акцент на порядке формирования пенсии, из чего складывается пенсионная формула, рассказала о том, как будет исполняться пенсионное законодательство в 2018 г.

Актуальная тема общения с Пенсионным фондом через Интернет-ресурсы была центральной на третьей площадке «Финансового экспресса». Заместитель начальника Управления ПФР в г. Юрге Жанна Бакулева презентовала девятиклассникам МБОУ «СОШ №15» сайт «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru/) и электронные сервисы ПФР. Дети живо интересовались возможностью рассчитать на сайте свою будущую пенсию и даже заглянуть в будущее при помощи симулятора «Жизнь и пенсия». Для более подробного изучения вопроса Жанна Юрьевна вручила старшеклассниками брошюру «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни».

«Финансовый экспресс» - информационно-просветительский проект Администрации Кемеровской области, направленный на повышение финансовой грамотности жителей региона. Ежегодно команда экспертов-профессионалов из представителей организаций финансового рынка, образовательных учреждений, государственных структур выезжает в один из городов Кузбасса с лекциями и семинарами для различных целевых групп. Сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области - ежегодные участники проекта и объехали с «Финансовым экспрессом» уже 7 городов области.