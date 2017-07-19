В «Южном Кузбассе» определили лучших по профессии

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошли конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Лучших выявляли среди машинистов шести марок экскаваторов, четырех марок буровых станков и трех типов бульдозеров. В профессиональном мастерстве соревновались водители автомобиля «БелАЗ», аппаратчики углеобогащения, лаборанты химического анализа и пробоотборщики, звенья очистных и проходческих бригад и представители многих других специальностей.

При проведении конкурса комиссия оценивала теоретические знания и практические навыки участников. Конкурсанты доказывали свою высокую квалификацию, демонстрируя мастерское управление оборудованием, опыт ведения технологических процессов, выполнение технических регламентов и знание техники безопасности.

«В преддверии профессионального праздника победителей и призеров конкурса наградят почетными грамотами компании, памятными лентами и знаками. Кроме того, за профмастерство они будут получать ежемесячную надбавку к заработной плате в течение следующего года», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.