В «Южном Кузбассе» прошел брейн-ринг «За безопасный труд!»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела брейн-ринг «За безопасный труд!», приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. В мероприятии участвовали подразделения компании, студенты и школьники.

Продемонстрировать знания в области охраны труда вызвались пятнадцать команд: шахты «Ольжерасская-Новая», «Сибиргинская» и имени В.И. Ленина, отделение дегазации и геологоразведочных работ, разрезы «Красногорский», «Ольжерасский» и «Сибиргинский», обогатительные фабрики «Томусинская», «Кузбасская», «Красногорская» и «Сибирь», автотранспортная служба, студенты Междуреченского горностроительного техникума и междуреченского филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, а также учащиеся школы №23.

Брейн-ринг стартовал с самопрезентаций: команды исполняли песни, демонстрировали видеовизитки, декламировали басню и читали стихи, разыгрывали тематические сценки. Участники представили плакаты на тему безопасного труда, защитив авторские идеи перед жюри. После начались интеллектуальные состязания. В «викторине» конкурсанты ответили на вопросы, касающиеся общих требований охраны труда, безопасности в шахте, на разрезе, на фабрике и в транспорте. Без труда угольщики, студенты и школьники справились с третьим раундом брейн-ринга «Что не так?»: участники выявляли нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности в видеосюжетах и постановочных фотографиях. Заключительный раунд – оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Команды выбирали из предлагаемого списка травму, а из средств для оказания первой помощи – необходимый реквизит. После чего спасали «пострадавшего» – тренажер-манекен – и объясняли свои действия.

Командные задания чередовались с вопросами для зала, за правильные ответы зрители получали жетоны. Самым активным и эрудированным вручили рюкзаки и термосы с корпоративной символикой.

Кубок победителя достался горнякам «Ольжерасского», второе место заняли шахтеры-«ленинцы», на третьей позиции – команда шахты «Сибиргинская». Победители и призеры получили грамоты и денежные сертификаты.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»