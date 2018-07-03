В «Южном Кузбассе» прошли экскурсии для студентов

Подразделения угольной компании «Южный Кузбасс» посетили 73 студента Междуреченского горностроительного техникума.

Экскурсии провели для студентов 2 и 3 курсов МГСТ, обучающихся по специальностям «Обогащение полезных ископаемых» и «Открытые горные работы», на ЦОФ «Кузбасская» и разрезе «Красногорский». В первую очередь они прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, получили спецодежду и средства индивидуальной защиты.

На ЦОФ «Кузбасская» обучающиеся познакомились с работой цехов флотации и обогащения, смогли вживую увидеть процессы переработки угля: обезвоживание концентрата в конусных центрифугах, обогащение угля крупной фракции в сепараторах, а также сбор мелких фракций угля при помощи гипербар-фильтра.

О роли вспомогательных участков студентам рассказали специалисты автотракторно-бульдозерного и механического участков, а также участка энергоснабжения разреза «Красногорский». Парни узнали, с помощью какой техники планируют и строят горные дороги, наблюдали за тем, как на токарных, фрезерных и расточных станках создают необходимые детали для ремонта горнодобывающей техники, смогли осмотреть двигатель самого большого экскаватора, который задействован на разрезе.