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В «Южном Кузбассе» работают «Лидеры Кузбасса»

Два сотрудника угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стали финалистами областного конкурса «Лидеры Кузбасса».

В июле 2018 года в Кемеровской области стартовал конкурс, направленный на выявление наиболее перспективных руководителей. Более 250 человек подготовили проекты, способствующие социально-экономическому развитию региона. В конкурсе приняли участие и четыре работника «Южного Кузбасса», двое из них вошли в число лучших –заместитель технического директора по планированию Томусинского автотранспортного управления Иван Дорофеев и старший механик управления по открытой добыче угля Артем Благодарный. Их проекты оказались в числе 60 лучших, набравших наибольшую оценку в народном голосовании и при экспертном отборе.

Молодые люди обучались по пяти образовательным модулям, проходившим как в Кузбасском технопарке, так и в Московской школе управления «Сколково». Заключительный этап программы прошел в середине февраля, по его итогам 45 финалистов получили дипломы.

Артем Благодарный в составе группы из восьми человек трудился над «Программой технологических трансформаций базовых региональных индустрий». А Иван Дорофеев в другом коллективе разработал проект «Привлекательность региона для целевых групп, социализация, молодежь и спорт, модернизация образования».

«Подобные конкурсы – отличная возможность для молодых людей с активной жизненной позицией изменить в лучшую сторону различные сферы жизни нашего региона: в бизнесе, промышленности, а также в сфере охраны окружающей среды», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

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kuzbassnews.ru
28/02/2019
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Новости Кузбасса

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