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В южной столице Кузбасса заступает на службу СОБР «Мустаг»

В Новокузнецке сформирован специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. Новое подразделение получит название «Мустаг» - в честь хребта в Кузнецком Алатау, название которого в переводе с шорского языка означает «ледяная гора».

В состав отряда войдут высококвалифицированные сотрудники кемеровского СОБР, а также бойцы бывшего подразделения ГРОМ. Основными задачами подразделения станут противодействие терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью, а также участие в задержании особо опасных преступников.

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/04/2025
Общество
Новокузнецк
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