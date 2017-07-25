В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» поселка Тяжинский открылась третья смена «Я – лидер!»
В первый же день ребята вместе с воспитателями и вожатыми провели игры на знакомство «Снежный ком» и «Постройся по алфавиту», выявили лидеров.
В районном Доме культуры «Юбилейный» для подростков организовали игровую программу, после чего ребята посмотрели мультфильм «Три богатыря и морской царь». Вечером в загородном оздоровительном лагере состоялся конкурс «Алло, мы ищем таланты!», где ребята раскрывали свои способности. Закончился день вечерней тематической дискотекой.
В честь открытия третьей смены «Я – лидер!» для родителей и гостей прошел праздничный концерт. Каждый отряд представил зрителям свое название и девиз. Подростки пели и танцевали, разыгрывали сценки и читали стихи. С открытием смены ребят поздравила заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова. Сказочные герои помогли поднять настроение всем присутствующим в зале.
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