Юные художники раскрасили трансформаторную подстанцию в Кемеровском районе

«Трансформаторная подстанция – холст для яркой иллюстрации» – под таким вдохновляющим лозунгом специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» дали старт новому творческому проекту по художественному оформлению трансформаторных подстанций (ТП) закрытого типа.

Энергетики совместно с учащимися Кемеровского областного художественного колледжа объединили усилия, чтобы ярко, красочно, а самое главное, наглядно рассказать детям, что такое электрическая подстанция, и почему ее нужно обходить стороной.

«По стандарту цветовое решение зданий трансформаторных подстанций должно выполняться в однотонных светлых тонах. В рамках проекта мы внесем больше красок в городской пейзаж а, самое главное, проиллюстрируем детям основные правила поведения вблизи энергообъектов, – рассказывает начальник Кемеровского района электрических сетей Андрей Янчук. – Именно поэтому мы выбрали несколько ТП, расположенных вблизи детских учебных заведений. Красивая и доступная для понимания картинка – призыв к действию: правила энергобезопасности нужно знать и выполнять неукоснительно!».

Разноцветные колеры, кисти и валики, вдохновляющий эскиз и отличное настроение – юные художники знают, как раздвинуть границы современного искусства и за пару дней превратить серую, неприметную стену в настоящую сюжетную картину.

«Для студентов колледжа – это отличная практика – впервые перенести стандартный эскиз рисунка на такой большой «холст», - рассказывает преподаватель ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» Анна Панина. – Настенная роспись – весьма трудоемкий процесс, который требует много предварительной работы: очистить поверхность от грязи и старой краски, загрунтовать, зашпаклевать трещины и только потом начать импровизацию с цветом. Основной сюжет рисунка в итоге будет зафиксирован под несколькими слоями лака. Изображения, выполненные в этой технике, смогут сохранить первозданный цвет и контур в течение нескольких лет».

Теперь художественно оформленную трансформаторную подстанцию, расположенную напротив Новостроевской школы, можно без сомнения назвать наглядным пособием по энергобезопасности. Такие красочные энергообъекты скоро появятся во всех филиалах МРСК Сибири.