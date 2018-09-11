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Юные художники раскрасили трансформаторную подстанцию в Кемеровском районе

«Трансформаторная подстанция – холст для яркой иллюстрации» – под таким вдохновляющим лозунгом специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири»  дали старт новому творческому проекту по художественному оформлению трансформаторных подстанций (ТП) закрытого типа.

Энергетики совместно с учащимися Кемеровского областного художественного колледжа объединили усилия, чтобы ярко, красочно, а самое главное, наглядно рассказать детям, что такое электрическая подстанция, и почему ее нужно обходить стороной.

«По стандарту цветовое решение зданий трансформаторных подстанций должно выполняться в однотонных светлых тонах. В рамках проекта мы внесем больше красок в городской пейзаж а, самое главное, проиллюстрируем детям основные правила поведения вблизи энергообъектов,  – рассказывает начальник Кемеровского района электрических сетей Андрей Янчук. – Именно поэтому мы выбрали несколько ТП, расположенных вблизи детских учебных заведений. Красивая и доступная для понимания картинка – призыв к действию: правила энергобезопасности нужно знать и выполнять неукоснительно!».

Разноцветные колеры, кисти и валики, вдохновляющий эскиз и отличное настроение – юные художники знают, как раздвинуть границы современного искусства и за пару дней превратить серую, неприметную стену в настоящую сюжетную картину.

«Для студентов колледжа – это отличная практика – впервые перенести стандартный эскиз рисунка на такой большой «холст», - рассказывает преподаватель ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» Анна Панина. – Настенная роспись – весьма трудоемкий процесс, который требует много предварительной работы: очистить поверхность от грязи и старой краски, загрунтовать, зашпаклевать трещины и только потом начать импровизацию с цветом. Основной сюжет рисунка в итоге будет зафиксирован под несколькими слоями лака. Изображения, выполненные в этой технике, смогут сохранить первозданный цвет и контур в течение нескольких лет».

Теперь художественно оформленную трансформаторную подстанцию, расположенную напротив Новостроевской школы, можно без сомнения назвать наглядным пособием по энергобезопасности. Такие красочные энергообъекты скоро появятся во всех филиалах МРСК Сибири.

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/09/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса
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