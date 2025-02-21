Ветераны боевых действий получают меры социальной поддержки от Отделения СФР по Кемеровской области

Для ветеранов боевых действий в Афганистане, Сирии и других государствах, в Чечне, Дагестане, участников специальной военной операции предоставляются различные меры социальной поддержки.

Например, для ветеранов боевых действий Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу устанавливает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).Выплата ветерану может быть назначена по заявлению и представленному удостоверению ветерана боевых действий или назначается проактивно, то есть без подачи заявления, на основании информации от органа, который выдал удостоверение.

Размер ЕДВ с 1 февраля 2025 года – 4 582,04 рубля, в эту сумму входит денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ). Это лекарства, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Социальные услуги ветеран боевых действий сможет получать, если напишет заявление на предоставление в натуральной форме полного набора или его частей.

«Большое внимание регионального Отделения СФР уделяется защитникам Отечества. Вернувшись из районов боевых действий, восстановив здоровье и силы, они снова включаются в обычную жизнь. Многие виды поддержки мы предоставляем проактивно, без каких-либо обращений со стороны военнослужащих. Если участник спецоперации обращается в клиентскую службу регионального Отделения СФР, мы стараемся предоставить все услуги за один визит», – рассказала управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

За каждым ветераном СВО закрепляется сотрудник, который сопровождает оформление документов, запрашивает сведения, которые нужны для предоставления мер соцподдержки, помогает ветерану при обращении в разные службы.

Период участия в специальной военной операции учитывается в страховой стаж в двойном размере. Также в двойном размере учитываются и пенсионные коэффициенты – 3,6 коэффициента в год. Кроме того, период участия в СВО учитывается при подсчете длительного стажа, требуемого для назначения пенсии по старости досрочно.

Среди мер социальной поддержки военнослужащим СВО и их семьям — выплаты беременным женам, пособия на детей, выплаты инвалидам боевых действий, технические средства реабилитации и многое другое.

Беременным женам и детям мобилизованных граждан может быть оформлено единое пособие в упрощенном порядке: доходы мобилизованного не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости семьи. Пособие назначается на 6 месяцев, затем его можно переоформить на новый срок.

Вместе с единым пособием жена мобилизованного гражданина со сроком беременности не меньше 180 дней может получить единовременное пособие в размере 55 464,50 рубля. Выплата назначается независимо от наличия прав на другие детские пособия. Если в семье есть ребенок до 3 лет, то вместе с единым пособием можно оформить ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву (мобилизации). Его размер с 1 февраля – 23 770,50 рубля.

С января 2025 года ветераны боевых действий, которые принимали участие в СВО и завершили правоотношения с силовыми ведомствами (уволенные, демобилизованные и так далее), могут получать услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации в 12 центрах реабилитации Социального фонда. Один из них находится в Кузбассе, это центр реабилитации «Топаз» в городе Мыски.

Подать заявление на получение мер поддержки можно в клиентской службе СФР, в МФЦ или на портале Госуслуг. Информацию о мерах поддержки можно найти на официальном сайте Социального фонда sfr.gov.ru, страницах Отделения СФР по Кузбассу в соцсетях, по телефону единого контакт-центра — 8-800-100-00-01. Подробную консультацию ветеран боевых действий может получить и в любой из 36 клиентских служб регионального Отделения СФР.

Изображение от freepik