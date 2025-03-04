Ветераны из Тяжинского округа побывали на экскурсии в городе Мариинске

Пенсионеры и инвалиды из поселков Нововосточный и Тяжинский посетили музей «Береста Сибири». Здесь для туристов провели экскурсию и представили экспозиции предметов крестьянского быта, изделий декоративно-прикладного искусства из бересты.

В рамках программы «Посещение мастерской мастера» ветераны пообщались с народным мастером России, Кузбасса, членом Союза художников России, лауреатом правительственной премии «Душа России», почетным гражданином города Мариинска Юрием Михайловичем Михайловым. Мастер рассказал туристам о своих работах. Ветераны познакомились с коллекцией холодного оружия, берестяными изделиями, живописью и графикой.

Специалисты отмечают, что для пожилых людей и инвалидов социальный туризм стал важным инструментом для преодоления одиночества, налаживания и укрепления социальных связей.

Фото: ЦСОН Тяжинского муниципального округа