Ветераны из Тяжинского района побывали на экскурсии в Мариинске

В музее истории города Мариинск туристы посетили экспозиционные залы: «Московско-Иркутский тракт. Дорога слез и вечной суеты», «Золотая лихорадка» (о золотодобыче в Мариинском уезде), «Трактир на Большой Московской», «Купеческая гостиная», «Репрессии 1930-50-х годов», «Мариинск в годы Великой Отечественной войны», «Архитектура уездного города» и недавно открытый зал космонавтики, посвященный летчику-космонавту Алексею Архиповичу Леонову.
Следующим пунктом было посещение литературно-мемориального дома-музея Владимира Алексеевича Чивилихина. Экскурсовод рассказала о жизни и творчестве советского писателя. Отдохнув на экологической площадке «Двор Природы», где представлена флора и фауна Кузбасса, ветераны отправились дальше.
Последней остановкой стало посещение музея «Береста Сибири», где экскурсанты окунулись в мир бересты. Здесь представлены произведения декоративно-прикладного искусства не только мариинских мастеров, но и мастеров других городов (Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Томск), и даже из дальнего зарубежья – Канады (город Оттава). Ветераны были восхищены творчеством мастеров, с удовольствием разглядывали их работы и фотографировались с экспонатами.
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