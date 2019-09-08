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Ветераны из Тяжинского района побывали на экскурсии в музее-заповеднике «Томская Писаница»

Экскурсия началась с посещения экспозиции «Шорский улус Кезек». Это архитектурно-этнографический комплекс, состоящий из жилых и хозяйственных построек, свадебного ритуального шалаша и реконструированного шорского кладбища. Экскурсовод рассказала туристам об особенностях архитектуры, познакомила с дошаманскими культами и шаманским обрядом «Кочаган».
Следующая экспозиция – древнее святилище «Томская Писаница». Это скала с рисунками–петроглифами эпохи бронзы и раннего железного века. Здесь экскурсовод рассказала, о древних жителях и мифологии наскальных образов.
Затем ветераны посетили экспозицию «Мифология и эпос народов Сибири», где от экскурсовода узнали, во что верили люди первобытного общества, как и кому поклонялись, и как появились древние мифы о божествах. Трижды обойдя вокруг дерева и бросив монетку, туристы загадывали желание. Полтора часа в сопровождении экскурсовода пролетели быстро, и попрощавшись с ним, ветераны отправились гулять дальше самостоятельно. Также пожилые люди посетили часовню Кирилла и Мефодия и мини-зоопарк.
Четыре часа, проведенные в одном из красивейших мест Кузбасса, оставили в памяти пожилых людей массу положительных эмоций и огромное количество фотографий на память.

Культура
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kuzbassnews.ru
08/09/2019
Культура
Тяжин
Яшкино
Новости Кузбасса

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