Ветераны Калтана осваивают новые маршруты социального туризма

Группа ветеранов, являющихся клиентами Центра социального обслуживания г. Калтан, посетила святой источник Иоанна Крестителя в с. Гавриловка, расположенного близ г. Гурьевска, где смогли посетить храм иконы Пресвятой Богородицы, иконную лавку, молельный домик и памятник Серафиму Саровскому. Те, кому позволило здоровье, окунулись в купели.
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