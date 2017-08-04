Ветераны Калтана осваивают новые маршруты социального туризма

В Новокузнецке пройдёт фестиваль вкусной еды В Саду Металлургов Новокузнецка состоится гастрономический фестиваль «Вкусная еда 2017». Шоу-...

Два ребёнка пострадали в столкновении легковушек в Новокузнецке В Новокузнецке столкнулись автомобили, в результате чего пострадали три человека, в том числе дети...

Из-за пожара в частном доме погиб житель Прокопьевска В результате возгорания частного жилого дома в Прокопьевске погиб 51-летний мужчина. Инцидент...