Ветераны Кузбасса начали получать выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне от Отделения СФР по Кемеровской области

К 80-летию Победы Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу осуществляет ветеранам региона юбилейную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средства получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Кроме того, вместе с пенсией в апреле региональное Отделение СФР направит выплаты в размере 55 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма.

Также Отделение СФР по Кемеровской области осуществит ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

«Единовременные выплаты установлены в автоматическом режиме, обращаться в региональное Отделение Соцфонда для их назначения не нужно. Все выплаты будут доставлены получателям одновременно с пенсией за апрель 2025 года», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Через банки пенсии и единовременные выплаты Отделение СФР по Кемеровской области зачислит с 14 по 25 апреля. Через почтовые отделения средства жителям Кузбасса доставляют с 3 по 22 апреля.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, в пятницу – с 8:30 до 16:30.

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Фото: ОСФР