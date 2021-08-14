Ветераны спорта Тяжинского округа присоединились к областной акции «Будьте здоровы!»

На спортивной площадке центра национальных культур прошла зарядка. С участниками встречи ее провел кандидат в мастера спорта Иван Васильевич Ефимов.
Разделившись на две команды, спортсмены состязались с детьми и внуками в шашки и шахматы, участвовали в соревнованиях по настольному теннису, играли в дартс и бадминтон.
В итоге победила дружба, всем командам организаторы встречи вручили сладкие призы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Следственный комитет заинтересовался информацией о происшествии в одном из маршрутных такси в...
|
Колл-центр прямой линии губернатора, которая состоится 25 августа, начал работу в Кузбассе. Вопросы...
|
По состоянию на 9 августа, в кузбасских магазинах выросли цены на фруктовое (5%) и овощное (3,7%)...
|
По заявлению прокурора в Юрге суд принял решение о закрытии городского парка аттракционов. При...