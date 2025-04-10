Ветераны «Южного Кузбасса» встретились на ежегодной спартакиаде

Бывшие работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») встретились на 8-й спартакиаде ветеранов предприятия.

В традиционных весенних соревнованиях ветеранов-открытчиков «Южного Кузбасса» приняли участие четыре команды – разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский» и «Томусинский». Мероприятие прошло на территории оздоровительного комплекса «Звёздочка». Организацию спартакиады взяла на себя первичная профсоюзная организация «Разрезоуправление «Южный Кузбасс».

В спортивную программу вошли классический дартс и дартс снежками, метание валенка и сбивание кеглей. Отдельно оценивался всеми любимый конкурс блинов. Спортивные баталии чередовались с дегустацией кулинарных блюд. Культурную программу дополнила живая музыка в исполнении «красногорца» Юрия Санникова и танцы.

Самым метким в классическом дартсе оказался ветеран разреза «Сибиргинский» Олег Николаев. Он же – чемпион по метанию валенка. Быстрее всех сбил кегли ветеран разреза «Красногорский» Анатолий Лугинин. Он же стал лучшем в дартсе снежками.

По итогам общекомандного зачёта победителями спартакиады стали ветераны разреза «Красногорский». Спортсмены получили переходящий кубок от команды-победительницы прошлого года – спортивного коллектива ветеранов разреза «Томусинский», который в этом году стал третьим. Вторую ступень пьедестала заняли ветераны разреза «Сибиргинский».

Призеры и лучшие в каждой категории награждены почетными грамотами.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»