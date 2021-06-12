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VI фестиваль «Готов к труду и обороне» объединил более 4,5 тысячи школьников Кузбасса

11 июня в Белове стартовал региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди школьников региона. Спортивный праздник проходит на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург», построенного к 300-летию Кузбасса.

За победу приехали бороться 136 ребят из 34 территорий региона — победители муниципального этапа. Всего в этом году фестиваль ГТО в Кузбассе объединил более 4,5 тысячи учащихся от 6 до 17 лет. Самые массовые мероприятия прошли в Прокопьевске, Междуреченске, Белове, Гурьевском округе и Беловском районе.

Двухдневная программа фестиваля включает спортивную и конкурсную части. Ребята будут соревноваться в беге на короткую (60 метров) и длинные дистанции (1,5 км и 2 км), прыжках в длину с места, плавании, подтягивании на перекладине и наклонах. В рамках творческого задания участники изготовят плакаты «300 лет спортивному Кузбассу».

Команда, победившая в общем зачете, получит переходящий Кубок «Чемпион ГТО Кузбасса», в 2019 году его завоевала сборная команда Беловского городского округа.

Победителей личного зачета спортивной программы фестиваля наградят путевкой в Международный детский центр «Артек» (Республика Крым).

Всего на сегодняшний день в Кузбассе нормативы ГТО выполнили 12 тысяч человек, 85% из них — дети от 6 до 18 лет.

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kuzbassnews.ru
12/06/2021
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