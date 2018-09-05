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Винни Пух и его друзья приглашают ребят в детский клуб ТРЦ «Планета»

Каждые выходные с 9 сентября в детском клубе ТРЦ «Планета» ребятишек ждут Винни Пух, Тигруля и Хрюник. 

Сказочные герои привезли с собой волшебные воздушные шарики. С их помощью Винни и его друзья расскажут детишкам про смену времен года, окружающий мир и мышцы человека, а также зачем нужны пища, вода и сон, как летает воздушный шар и почему океан соленый. Медвежонок будет проверять новые знания малышей и фотографироваться со всеми желающими.

У Тигрули и Хрюника есть специальные горшочки с загадками для малышей. Каждый час у ребят будет шанс отгадать правильные ответы и получить приятный приз – карточку в парк развлечений «Мегалэнд». А в секретном творческом уголке «Сделай сам» мальчики и девочки научатся создавать осьминожек, галстуки, брелоки и настенные часики используя только цветную бумагу, ножницы и клей.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/09/2018
Культура
Новокузнецк
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