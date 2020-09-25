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Вирусы томатов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу информирует, что в целях сохранения фитосанитарного благополучия территории Российской Федерации Россельхознадзор с 27 июля текущего года ввел требования об отсутствии при ввозе и перемещении по территории России в импортных семенах, рассаде и плодах томата и перца вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), вируса пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt virus (TSWV) и вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Для справки:

Вирус коричневой морщинистости плодов томатов (ToBRFV) представляет угрозу для аграриев, выращивающих томаты и перцы в теплицах или открытом грунте. Темпы распространения вируса поражают. Аграрии всех стран в зоне риска: потери урожая томатов и перца составляет от 30 до 70 %. Вирус приводит к мозаичному окрашиванию листьев, деформации и обесцвечиванию плодов. Симптомы листовой пластины включают хлороз, ее сужение, мозаику с темно-зелеными выпуклостями. На плодах появляются желтые пятна. Они концентрируются в основном вокруг цветоножки. Плоды становятся морщинистыми. Основными мерами защиты от вируса являются: покупка семян сортов томатов и перцев в проверенных местах, а также устойчивых к ToBRFV, контроль качества томатов и перца, ввозимых из других стран, уничтожение зараженных растений и соблюдение строгих мер дезинфекции у работников теплиц, обеззараживание инструментов, частое мытье рук и чистка обуви перед входом в теплицу.

Вирус пятнистого увядания (бронзовость) томатов (TSWV) проявляется в виде хлоротической и некротической кольцевой пятнистости, системного увядания, опадения цветков, стрика, мозаики, крапчатости, линейных рисунков, желтой сетчатости, деформации листовых пластинок и пожелтения жилок листьев. Это одно из опаснейших заболеваний томатов. За рубежом вирус распространен более чем в 70 странах мира. Вирус широко распространен повсеместно в зоне выращивания томатов в открытом грунте. Вирус заражает широкий круг растений. Перенос и инфицирование здоровых растений осуществляют трипсы. Меры борьбы: уничтожение растительных остатков растений-хозяев, глубокая вспашка по окончании уборки плодов, уничтожение сорняков в культуре, поддержка 15 метровой зоны без сорняков возле гряд, мониторинг динамики переносчиков вируса, внесение инсектицидов группы неоникотиноидов под корень, опрыскивание растений биопрепаратами по вегетации от насекомых-переносчиков.

Вирус мозаики пепино считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. В первую очередь возбудитель инфицирует растения, выращиваемые в условиях закрытого грунта, поскольку повышенная влажность воздуха и тепло внутри теплиц способствуют быстрому размножению патогенных микроорганизмов. Основными растениями-хозяевами для возбудителя считаются томаты, баклажаны, картофель и пепино (дынная груша семейства Пасленовые, которое изначально произрастало на территории Южной Америки). Сложность борьбы с данным заболеванием связана с высокой степенью вирулентности и генетической разнородностью вируса. Причина такого быстрого проникновения инфекции - зараженный импортный посевной материал. Наиболее типичным признаком заражения растений вирусом мозаики пепино является мраморная окраска помидоров и хлорозная окраска листьев. При этом инфицированные плоды томатов имеют неравномерную окраску, часто растрескиваются и вздуваются, а листья растений приобретают желто-коричневый оттенок и пузырятся. Одной из наиболее эффективных мер по защите растений от возбудителя болезни является использование здоровых, незараженных вирусом семян. Если растения, несмотря на принятые меры, все - таки подверглись заражению, в теплице следует соблюдать строгие карантинные меры: удалить и уничтожить вместе с зараженным субстратом все инфицированные вирусом растения (делать это необходимо как можно дальше от теплицы), регулярно производить дезинфекцию всего тепличного оборудования, рабочего инвентаря, инструмента, одежды и обуви, прекратить использовать возвратную тару, при необходимости произвести дезинфекцию поливной воды с помощью ультрафиолетового излучения, предупредить возможный контакт корневой системы инфицированных растений со здоровыми всходами посредством дренажной системы или через грунт, своевременно бороться с сорняками и насекомыми – вредителями, по окончании уборочных работ произвести масштабную дезинфекцию теплицы и всех прилегающих к ней помещений, при необходимости заменить почвенный субстрат.

Общество
kuzbassnews.ru
25/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

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