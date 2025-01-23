Владельцам ЛПХ в Кузбассе объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства

В январе 2025 года в адрес Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора из учреждений по борьбе с болезнями животных, представляющих государственную ветеринарную службу Кузбасса, поступила информация о несоблюдении обязательных требований ветеринарного законодательства.

Так, 12 граждан Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных округов, а также города Новокузнецк отказались предоставлять принадлежащих им сельскохозяйственных животных для проведения обязательных противоэпизоотических и профилактических мероприятий, а также представить полные сведения, необходимые для учета животных в одном из компонентов ФГИС «ВетИС» – «Хорриот».

Стоит отметить, что с 1 сентября 2024 года маркирование и учет крупного рогатого скота в Российской Федерации являются обязательными и подразумевают внесение информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.

Вышеуказанные факты стали основанием для объявления в период с 9 по 20 января всем владельцам предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано незамедлительно в полном объеме провести плановые ветеринарные обработки, исследования и вакцинацию сельскохозяйственных животных.

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что согласно закону «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. При этом владельцы животных обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.