Владельцем материнского капитала может стать папа

В Кузбассе за 2020 г. обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал стали 13 мужчин.
Такая возможность предусмотрена законодательством, если выполнен ряд требований. Если речь идет об усыновлении, то мужчина должен быть гражданином Российской Федерации и единственным усыновителем ребенка, давшего право на МСК. Также сертификат может быть выдан отцу в случае смерти или лишения родительских прав матери ребенка.
С начала реализации закона о материнском (семейном) капитале (с 2007 года) в Кемеровской области обладателями сертификатов стал 161 мужчина. Всего за этот период в Кемеровской области сертификаты получили 213122 родителя.
Подробнее о том, кто имеет право на сертификат и как можно распорядиться средствами МСК, смотрите на сайте ПФР в разделе
Там же, на сайте, в Личном кабинете гражданина можно подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и распоряжении его средствами.
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