Новости Кузбасса

В конце мая 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее-Управление Россельхознадзора) проведена внеплановая проверка на основании обращения, о нарушении содержания животных в квартире многоквартирного дома. В ходе проверки было установлено, что владелец содержит в своей квартире 11 собак и 8 кошек, и вопреки законодательству не обеспечивает прививки от бешенства своим питомцам.

Бешенство - опасная болезнь, общая для человека и животных. Вирусная инфекционная болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы (энцефалитом) и смертельным исходом. Возбудитель бешенства передается при укусе или ослюнении поврежденных наружных слизистых оболочек или кожного покрова. К бешенству восприимчивы все теплокровные животные и птицы. Основные источники и носители вируса бешенства в природе дикие плотоядные животные (лисица, волк,енот), а также собаки и кошки. В связи с неэффективностью лечения единственным способом защиты от бешенства в настоящее время является профилактика. Профилактика бешенства заключается в прививании животного соответствующей вакциной. Между тем, владельцы домашних животных не спешат провести профилактическую иммунизацию против бешенства.

Бешенство представляет исключительную опасность, как для животных, так и для человека.

За выявленное нарушение Управлением Россельхознадзора владелец животных был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Специалисты Управления Россельхознадзора настоятельно рекомендуют ежегодно прививать домашних животных (собак, кошек, хорьков) против бешенства.