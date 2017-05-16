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Власть благодарит кузбасских энергетиков

В адрес руководства кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» (поступили благодарности от глав Топкинского и Яшкинского районов Кемеровской области за оперативность и профессионализм, проявленный во время ликвидации последствий урагана, охватившего регион в начале мая 2017 г.

В благодарственных письмах руководители муниципалитетов выразили признательность за оперативную ликвидацию технологических нарушений и обеспечение электроэнергией социально значимых объектов и жителей целого ряда населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.

В период с 6 по 9 мая на территорию Кемеровской области обрушился мощный циклон. По данным синоптиков сила ветра в Кузбассе была самой мощной в России - его порывы достигали 29 метров в секунду.  Ураган доставил немало бед в виде сорванных крыш, баннеров, сломанных ограждений и поврежденного автотранспорта,  а также вызвал нарушения в работе линий электропередачи.

Для устранения последствий отключений восстановительные бригады филиала «Кузбассэнерго – РЭС» в кратчайшие сроки обошли десятки километров ЛЭП, провели ремонт поврежденного оборудования. Среднее время ликвидации нарушений не превышало 3 часов. Это позволило избежать чрезвычайных ситуаций, что было особенно важно накануне празднования 72-й годовщины Великой Победы.

- В Яшкинском районе бригады работали на 12 линиях. Нам помогали наши коллеги из Чебулинского и Мысковского подразделений филиала. Погода действительно испытывала на прочность, но в нашем коллективе ненадежных людей просто нет. Каждый понимает свою ответственность перед земляками. И их оценка нашего труда очень значима, - отмечает начальник Яшкинского РЭС Сергей Цегельников.

В благодарственных письмах главы муниципальных районов Кемеровской области отмечают четкую координацию действий при организации и проведении восстановительных работ, профессионализм и оперативность работников. Высокая оценка, данная руководителями органов исполнительной власти, в очередной раз доказывает высокий уровень ответственности электросетевой компании при выполнении главной задачи – надежном электроснабжении потребителей.

 

Общество
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Яшкино
kuzbassnews.ru
16/05/2017
Общество
Топки
Яшкино
Новости Кузбасса

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