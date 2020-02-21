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Вниманию пенсионеров, получающих пенсию через отделения почты

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание пенсионеров, что 23 февраля и 8 марта 2020 года для отделений «Почты России» являются выходными.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий в некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен иной режим работы, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни в регионе осуществляется по согласованию с ОПФР по Кемеровской области с учетом особенностей организации их доставки.

Общество
kuzbassnews.ru
21/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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