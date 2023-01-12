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Вниманию участников зернового рынка

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает о необходимости участников зернового рынка осуществлять работу в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).       

Система представляет собой государственную информационную систему — базу данных  для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. В системе оформляются товаросопроводительные документы на партию зерна или продуктов его переработки СДИЗ – это документ, который оформляется для проведения любой операции с зерном и продуктами, полученными в ходе его переработки, перевозки, торговли, отгрузки и приемки. Документ нужно оформлять на одну конкретную операцию или сразу на несколько, если цепочка действий ясна изначально.

Товаросопроводительный документ должен оформляться:

  • на приемку партий зерна на хранение  как собственником, так и элеватором на различные периоды;
  • на отгрузку зерна как от собственника, так с мощностей элеватора.
  • на перевозку (оформляет собственник партии зерна для перевозки продукта из одного места складирования в другое);
  • на реализацию зерна при передаче права собственности на партию зерна от одного контрагента к другому;
  • на ввоз на территорию Российской Федерации партий зерна (оформляется покупателем зерна);
  • на вывоз с территории Российской Федерации партий зерна (оформляется собственником зерна).
Общество
kuzbassnews.ru
12/01/2023
Общество

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