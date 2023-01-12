Вниманию участников зернового рынка

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает о необходимости участников зернового рынка осуществлять работу в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).

Система представляет собой государственную информационную систему — базу данных для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. В системе оформляются товаросопроводительные документы на партию зерна или продуктов его переработки СДИЗ – это документ, который оформляется для проведения любой операции с зерном и продуктами, полученными в ходе его переработки, перевозки, торговли, отгрузки и приемки. Документ нужно оформлять на одну конкретную операцию или сразу на несколько, если цепочка действий ясна изначально.

Товаросопроводительный документ должен оформляться: