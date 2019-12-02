Loading...
Жители Калтанского городского округа в едином порыве со всеми кузбассовцами присоединились к акции #ВНовыйгодвместе.
Субботним утром по всему городу разбрелись Деды Морозы, которые поздравляли на улице прохожих с наступающим праздником, дарили им подарки и хорошее настроение. А после полудня состоялось открытие зимнего сезона на горе Солнечной с массовым забегом Дедов Морозов, веселыми конкурсами, шутками и спортивными играми.
Участников праздника приветствовал глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов. Он поблагодарил все учреждения и предприятия города, кто поддержал идею и пришел на праздник в костюме главного волшебника новогодней ночи, а также пожелал всем присутствующим активного зимнего отдыха.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В рамках старта кампании "В Новый год вместе" в Шерегеше состоялся массовый спуск Дедов...
|
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что с 1 января в Кузбассе появятся два министерства.
|
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что с 1 января в Кузбассе появятся два министерства.
|
26 человек спасателей МЧС тушили пожар в квартире в многоэтажном жилом доме в Кемерове,...