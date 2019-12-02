Жители Калтанского городского округа в едином порыве со всеми кузбассовцами присоединились к акции #ВНовыйгодвместе.

Субботним утром по всему городу разбрелись Деды Морозы, которые поздравляли на улице прохожих с наступающим праздником, дарили им подарки и хорошее настроение. А после полудня состоялось открытие зимнего сезона на горе Солнечной с массовым забегом Дедов Морозов, веселыми конкурсами, шутками и спортивными играми.

Участников праздника приветствовал глава Калтанского городского округа И.Ф. Голдинов. Он поблагодарил все учреждения и предприятия города, кто поддержал идею и пришел на праздник в костюме главного волшебника новогодней ночи, а также пожелал всем присутствующим активного зимнего отдыха.