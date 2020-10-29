Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Во время горнолыжного сезона в Новокузнецк запустят дополнительные авиарейсы из Москвы и Петербурга

Авиакомпания «Северный ветер» совместно с оператором «Пегас-Туристик» вводит дополнительные рейсы в Новокузнецк: 3 раза в неделю из Москвы, 2 раза – из Санкт-Петербурга. Часть мест на них будет забронирована для купивших туристические путевки горнолыжников.

«Туристам, прилетающим на отдых в Шерегеш, будет предоставляться трансфер от аэропорта Новокузнецка до горнолыжного комплекса. Также с этого года в южную столицу региона начали прибывать рейсы из Омска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга. Это существенно повысило транспортную доступность наших зимних курортов», — отметил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Рейс из Петербурга в Новокузнецк уже запущен. Вылеты выполняются на самолете «Боинг 738» по понедельникам и пятницам, стоимость билета – от 5 тыс. рублей в одну сторону. С 8 ноября планируется запуск рейса Москва — Новокузнецк. Он будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец составит от 2,6 тыс. рублей.

В том случае, если забронированные под туристов места не будут выкуплены, билеты продадут обычным пассажирам.

Общество
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/10/2020
Общество
Топ
Новокузнецк
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили ярмарку
«В связи с осложненной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в нашем городе...
Холода до -13 градусов обещают в Кузбассе к выходным
Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём преимущественно без осадков.
Минздрав Кузбасса заявил о росте числа тяжёлых пациентов с коронавирусом
Пациенты находятся в разной степени тяжести. Могу сказать, что количество „лёгких“ пациентов...
Министр здравоохранения Кузбасса рассказал о ситуации с лекарствами в аптеках
В настоящее время количество лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus