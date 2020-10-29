Во время горнолыжного сезона в Новокузнецк запустят дополнительные авиарейсы из Москвы и Петербурга

Авиакомпания «Северный ветер» совместно с оператором «Пегас-Туристик» вводит дополнительные рейсы в Новокузнецк: 3 раза в неделю из Москвы, 2 раза – из Санкт-Петербурга. Часть мест на них будет забронирована для купивших туристические путевки горнолыжников.

«Туристам, прилетающим на отдых в Шерегеш, будет предоставляться трансфер от аэропорта Новокузнецка до горнолыжного комплекса. Также с этого года в южную столицу региона начали прибывать рейсы из Омска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга. Это существенно повысило транспортную доступность наших зимних курортов», — отметил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Рейс из Петербурга в Новокузнецк уже запущен. Вылеты выполняются на самолете «Боинг 738» по понедельникам и пятницам, стоимость билета – от 5 тыс. рублей в одну сторону. С 8 ноября планируется запуск рейса Москва — Новокузнецк. Он будет выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета в один конец составит от 2,6 тыс. рублей.

В том случае, если забронированные под туристов места не будут выкуплены, билеты продадут обычным пассажирам.