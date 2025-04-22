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Во время празднования Пасхи Христовой Росгвардия отвечала за безопасность кузбассовцев

В Кузбассе сотрудники подразделений вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии обеспечили соблюдение правопорядка и охрану граждан во время церковных служб и иных мероприятий, приуроченных к празднованию православной Пасхи.

В ночь празднования в регионе к поддержанию общественного порядка были привлечены сотрудники различных подразделений войск правопорядка, включая ОМОН и вневедомственную охрану. Маршруты патрулирования экипажей Росгвардии были скорректированы таким образом, чтобы охватить места проведения праздничных торжеств. Праздничные богослужения и крестные ходы состоялись в 207 православных храмах и церквях Кемеровской области. Кроме этого, росгвардейцы обеспечили правопорядок и на ярмарках, которые были посвящены празднику.

По предварительным данным, в мероприятиях поучаствовало более 23 тысяч прихожан. Задачи по соблюдению правопорядка и защите граждан росгвардейцы выполнили в 13 городах региона, в том числе в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
22/04/2025
Общество

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