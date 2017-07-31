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Во время учений коммунальщики благоустроили Кемерово

Десятидневные тактико-специальные учения коммунальщиков, посвященные неотложным работам при чрезвычайных ситуациях, вызванных неблагоприятными метеоявлениями, например, ураганом,  помогли благоустроить ряд общественных территорий в Кемерове.

К учениям были привлечены служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, департамент лесного комплекса, ГУМЧС РФ по области, агентство по защите населения и территории, муниципальная служба спасения, КАО «АЗОТ», завод железобетонных изделий, горэлектросеть, автоколонна 1237, «Зеленстрой», УК «Радуга», компания «Мегаполис». Всего - более 80 человек личного состава и 30 единиц техники, включая КамАЗ с краном-манипулятором, самосвалы, автовышки, погрузчики, мульчер и др. Задействованные силы и средства привели в порядок трассу на Улус, Западный проезд, улицы Троллейная, Нахимова, Гагарина, район Нефтебазы - трассы на Новосибирск и ряд дворовых территорий.

За десять дней учений коммунальщики выкорчевали на улицах и во дворах 305 аварийных деревьев, опилив еще более 2,8 тыс. Также они вывезли свыше 860 куб. м листьев, сучков, веток. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения, обезопасят прохожих и припаркованные машины и повысят уровень комфорта проживания.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/07/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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