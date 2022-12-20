Водитель BlaBlaCar из Хакасии, устроивший смертельное ДТП в Кузбассе, направлен в колонию-поселение

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в феврале 2020 года по вине ранее отбывавшего наказание в колонии строгого режима за мошенничество 48-летнего жителя Абакана, погибла 42-летняя пассажирка. Через несколько дней в областной больнице от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка, а ещё одному из пяти находившихся в автомобиле «TOYOTA ESTIMA» пассажиров был причинён тяжкий вред здоровью.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце февраля 48-летний житель Абакана собирался возвращаться из Томска домой. Перед выездом он через приложение «BlaBlaCar» нашёл пять попутчиков. В ходе поездки на участке автомобильной дороги федерального значения Р 255 «Сибирь» в Мариинском районе водитель в нарушение Правил дорожного движения выехал на встречную полосу и, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с грузовым седельным тягачом «MERCEDES-BENZ ACTROS». В результате дорожно-транспортного происшествия были травмированы трое пассажиров автомобиля «TOYOTA ESTIMA»: 42-летняя женщина скончалась на месте ДТП, 18-летняя пассажирка умерла через несколько дней в областной больнице Кузбасса, а 36-летнему мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.

Водитель микроавтобуса вину в совершённом дорожно-транспортном происшествии не признавал как в период предварительного расследования, так и в ходе судебного заседания.

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимым, она нашла своё подтверждение совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как наличие малолетнего ребёнка, вызов скорой помощи непосредственно после совершения преступления, принесение извинений одному из потерпевших, а также иные обстоятельства.

Признав подсудимого виновным в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло за собой по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть пятая статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации), суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на 2 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, срок которого будет исчисляться после отбытия основного наказания.

Помимо этого, осуждённый обязан выплатить отцу погибшей 18-летней девушки 500 тысяч рублей в качестве морального вреда. Остальные потерпевшие на момент рассмотрения уголовного дела требования возмещения вреда не заявляли, пообещав позже определиться с исками.

Не согласившись с приговором суда, осуждённый и его адвокат обжаловали судебный акт в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда по результатам рассмотрения жалоб в целом оставила приговор без изменения.

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