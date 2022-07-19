Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Водители «Южного Кузбасса» на конкурсе соревновались в умении закрыть спичечный коробок ковшом погрузчика

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошел конкурс «Лучший по профессии» для водителей автомобилей и различной техники специального назначения.

Соревнования водителей всех категорий строились по одной схеме. Первый этап – тестирование на знание правил дорожного движения и безопасной эксплуатации транспортного средства, его устройства и обслуживания. После теории участники выполнили практическое задание.

Водители БелАЗов, КамАЗов и самосвалов Scania маневрировали на размеченных площадках. «Ворота», «колею», «гараж», «параллельную парковку» и «стоп-линию» участники старались пройти максимально быстро и аккуратно. Судьи выдавали штрафные баллы за задетые «фишки» и конусы, большое расстояние до линии финиша, отсутствие сигналов при прохождении этапов.

Водители фронтальных погрузчиков на складе готового угольного концентрата наполняли самосвалы антрацитом. Судьи оценили равномерность загрузки ковша и его наполнение, степень просыпи угля при передвижении техники, скорость работы. За задетый ковшом борт самосвала участники получали штрафные баллы. Бонусные очки им приносило дополнительное задание – ковшом погрузчика закрывали спичечный коробок.

Качество работы машинистов гусеничной и колёсной техники судьи оценивали по единым критериям. Конкурсанты старались максимально быстро справиться с зачисткой автоотвала и формированием защитного предохранительного вала определённой высоты. Важно было столкнуть грунт аккуратно и чисто, оставить самосвалам безопасную для передвижения ровную площадку.

«Водители – важное звено процесса угледобычи компании. Их профессиональное мастерство ежедневно подтверждается качественной работой в подразделениях открытой добычи и углеобогащения. Все призеры и победители соревнований «Лучший по профессии» получат награды к Дню шахтёра», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
19/07/2022
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus