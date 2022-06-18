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Водителя пострадавшего в ДТП в Новокузнецке автобуса помог спасти сотрудник Росгвардии

 Накануне утром по дороге на службу Алексей стал очевидцем последствий дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и двигавшийся без пассажиров автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

 Росгвардеец немедленно сообщил о случившемся в дежурную часть вневедомственной охраны для вызова на место происшествия экстренных служб и вместе с другими очевидцами приступил к оказанию помощи пострадавшему. Оборудованный газовыми баллонами ПАЗ представлял угрозу, поэтому водитель, находящийся в бессознательном состоянии, был перенесен на безопасное место, а топливная система автобуса перекрыта.

 Пострадавший госпитализирован медиками, жизнь его вне опасности.

 

  

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
18/06/2022
Происшествия
Новокузнецк
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