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Военнослужащие и сотрудники Росгвардии почтили память павших воинов-земляков

    В Кемерово у Памятника кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., состоялся торжественный митинг к предстоящему Дню защитника Отечества. В нем приняли участие губернатор области Сергей Цивилев, сотрудники и военнослужащие кузбасской Росгвардии, ветераны, юнгвардейцы, представители духовенства и общественности.

  Участникам митинга напомнили о героическом подвиге земляков в годы Великой Отечественный войны. Более 333 тысяч кузбассовцев сражались на всех фронтах против фашистских захватчиков. Всего за героические подвиги в борьбе с врагом Героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса.

    В память о павших защитниках Родины участники митинга возложили цветы к подножию мемориала.

Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2020
Общество
Новости Кузбасса

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