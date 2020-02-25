Военнослужащие и сотрудники Росгвардии почтили память павших воинов-земляков

В Кемерово у Памятника кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., состоялся торжественный митинг к предстоящему Дню защитника Отечества. В нем приняли участие губернатор области Сергей Цивилев, сотрудники и военнослужащие кузбасской Росгвардии, ветераны, юнгвардейцы, представители духовенства и общественности.

Участникам митинга напомнили о героическом подвиге земляков в годы Великой Отечественный войны. Более 333 тысяч кузбассовцев сражались на всех фронтах против фашистских захватчиков. Всего за героические подвиги в борьбе с врагом Героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса.

В память о павших защитниках Родины участники митинга возложили цветы к подножию мемориала.