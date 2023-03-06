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Военный летчик из Росгвардии рассказал юным кемеровчанам о своей службе

 В Кемерове офицер авиационного отряда специального назначения Росгвардии старший лейтенант Николай Сайдиков встретился со школьниками из отряда «юных леоновцев».

В Парке Победы имени Жукова росгвардеец рассказал юным любителям об истории родного авиаотряда, а также о задачах авиации Росгвардии, которая 3 марта отмечает 45-ю годовщину со дня образования.

 «Кемеровский авиаотряд более 30 лет выполняет различные задачи по пресечению преступной деятельности, оказанию помощи населению при чрезвычайных ситуациях и ликвидация последствий стихийных бедствий», - рассказал начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службы авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии старший лейтенант Николай Сайдиков.

 Кроме этого, Николай Александрович в ходе встречи рассказал о российском истребителе МиГ-29, который был недавно установлен в Парке Победы.

 Офицер ответил на интересующие вопросы ребят, после чего «юные леоновцы» вручили росгвардейцу памятный подарок – рисунок вертолета МИ-8, на которых стражи правопорядка несут службу в кузбасском небе.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/03/2023
Общество
Кемерово
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