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Волейбол в Тяжине

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский прошел XV турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти участника боевых действий в Чечне Владимира Кравченко.
В соревнованиях приняли участие 4 команды из поселка Нововосточный, села Ступишино, деревни Георгиевка и поселка Тяжинский. С 2004 года турнир проходил в деревне Георгиевка, но в последние годы он проводится в районном центре. Команды из Ступишино и Нововосточного принимают в нем участие ежегодно, а команда из Георгиевки в этом году впервые, после долгого перерыва, боролась за Переходящий кубок.
В открытии турнира приняли участие ребята из военно-патриотического клуба «Витязь» и их руководитель Ольга Владимировна Толстова. По итогам турнира первое место заняла команда «Юность» (поселок Тяжинский), на втором месте спортсмены из села Ступишино. Третье место досталось команда поселка Нововосточный.
Победителям вручены Почетные грамоты отдела молодежной политики и спорта и памятные медали, а команде «Юность» еще и Переходящий кубок.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/02/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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