Волейболисты «Южного Кузбасса» выявили сильнейших

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились на ежегодном турнире по волейболу среди подразделений компании. Соревнования посвятили 20-летию ПАО «Мечел» и 30-летию ПАО «Южный Кузбасс».

Корпоративный турнир по волейболу прошел в спортивном зале Междуреченского горностроительного техникума и длился четыре дня. Волейболисты одиннадцати подразделений «Южного Кузбасса» соревновались в двух дивизионах.

В этом году в состав сборных вошли и мужчины, и женщины.

Первыми на площадку вышли команды второго дивизиона: разрез «Ольжерасский», обогатительные фабрики «Томусинская», «Красногорская», «Кузбасская», «Взрывпром Юга Кузбасса» и служба по монтажу горно-шахтного оборудования. Финал выявил чемпиона дивизиона – сборную службы по монтажу горно-шахтного оборудования, немного уступила ей команда ЦОФ «Кузбасская», третье место у «Взрывпром Юга Кузбасса».

В первом дивизионе сыграли волейболисты управления ПАО «Южный Кузбасс», шахты «Сибиргинская», разреза «Красногорский», фабрики «Сибирь» и Томусинского автотранспортного управления. После упорной борьбы места на пьедестале распределились следующим образом: первое место – Томусинское автотранспортное управление, второе – ЦОФ «Сибирь», третье – шахта «Сибиргинская».

Лучшие игроки турнира – работник ЦОФ «Сибирь» Игорь Солдаев и специалист Томусинского автотранспортного управления Роман Черданцев.

«Компания поддерживает и поощряет спортивные мероприятия среди своих работников. Спорт не только укрепляет здоровье и помогает сохранять хорошую физическую форму. Неформальное общение и командная работа помогают сотрудникам сдружиться, сплоченные коллективы показывают более качественный результат на производстве. В этом году наши волейболисты еще раз встретятся на корпоративной летней спартакиаде», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс