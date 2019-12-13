Волонтеры из Тяжинского агропромышленного техникума отмечены наградами

Заслуженные награды добровольцам вручил заместитель главы Тяжинского муниципального района по экономике Андрей Николаевич Парадников.

За активную гражданскую позицию, социально значимую деятельность и личный вклад в создание арт-объекта на площади Победы поселка Тяжинский Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены студенты Вадим Лихоманенко, Евгений Сыров, Виталий Самойлов, Игорь Ильенков, Демид Ануфриев, Кирилл Кузнецов, Александр Бедарев и мастер производственного обучения Артём Геннадьевич Ахмадиев.

За участие в областной благотворительной акции «Рука помощи» по обеспечению овощными наборами отдельных категорий граждан Тяжинского муниципального района денежной премией Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области и Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района награждены студенты Тяжинского агропромышленного техникума Роман Сулейманов, Илья Скрипаль, Виталий Партин, Артем Костюнин, Демид Ануфриев и Кирилл Кузнецов.

За активное участие в социально значимых мероприятиях на территории района Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района отмечен коллектив Государственного профессионального образовательного учреждения «Тяжинский агропромышленный техникум» (директор Олег Алексеевич Белинский).