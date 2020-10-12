Волонтеры общероссийской акции «Мы Вместе» получили федеральные награды

В Новокузнецке начали судить шестерых из банды «Вертолётовские» Ещё двое уже получили свои сроки, их дела были рассмотрены отдельно от подельников. По версии...

Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидают томичей в воскресенье Порывистый ветер, мокрый снег, дождь и до 4 градусов тепла ожидаются в Томске в воскресенье днем,...

Четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки За прошедшие 24 часа в Кузбассе выявлено еще 190 COVID-носителей, общее число заболевших достигло...