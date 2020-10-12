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Волонтеры общероссийской акции «Мы Вместе» получили федеральные награды

250 добровольцам вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» и грамоты Президента России.

Активных и неравнодушных кузбассовцев лично поздравил губернатор Сергей Цивилев.

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kuzbassnews.ru
12/10/2020
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