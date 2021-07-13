Вопросы экологии и переработки угля обсудили на международном симпозиуме в Кузбассе

Завершился Х Международный Российско-Казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса». В течение двух дней ученые из России, Казахстана, Китая, Монголии и Киргизии обменивались наработанным опытом, обсуждали вопросы внедрения и развития чистых угольных технологий, глубокой переработки угля, утилизации и переработки шахтного метана, повышения эффективности рекультивации нарушенных земель и безопасности на производстве при ведении горных работ.

Организаторами симпозиума выступили Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН (участник НОЦ «Кузбасс») совместно с Научно-исследовательским институтом проблем горения (Казахстан). Мероприятие приходило в гибридном формате.

В мероприятии приняли участие около 80 ученых, ведущих свою деятельность в области химии и переработки угля, экологии и современных технологии использования углеводородов, в том числе пять академиков РАН. С докладами выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Магнитогорска, Томска, Красноярска, Якутска, Сыктывкара, Новосибирска, Черноголовки, Кызыла, Тамбова, Перми и Кемерова.

Доктор экономических наук, министр науки и высшего образования Кузбасса Ирина Ганиева рассказала о ключевых направлениях стратегии развития науки и образования региона, а также комплексной программе полного инновационного цикла «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».

Доклад Зинфера Исмагилова, научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, академика РАН, был посвящен экологии Кузбасса и повышению экологической безопасности угледобычи.

Итогом форума стал ряд достигнутых договоренностей о совместной работе кузбасских ученых с коллегами из России, расширения международных контактов в области добычи, транспортировки, глубокой переработки и сжигания угля, поглощения парниковых газов.