Восемь семей города Юрги получили помощь в пунктах взаимопомощи, обмена и проката

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За период с 7 по 10 ноября в пункте при юргинском центре социальной помощи обратившимся семьям выданы 207 детских вещей, по договору проката – 1 рюкзак для переноски ребенка (кенгуру).
В общей сложности в семьях, воспользовавшихся прокатом, воспитывается 15 несовершеннолетних детей.
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