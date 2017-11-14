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Восемь семей города Юрги получили помощь в пунктах взаимопомощи, обмена и проката

За период с 7 по 10 ноября в пункте при юргинском центре социальной помощи обратившимся семьям выданы 207 детских вещей, по договору проката – 1  рюкзак для переноски ребенка (кенгуру).

В общей сложности в семьях, воспользовавшихся прокатом,  воспитывается 15 несовершеннолетних детей.

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
14/11/2017
Общество
Юрга
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