Восемь семей города Юрги получили помощь в пунктах взаимопомощи, обмена и проката

Сотрудники ГИБДД спасли кузбассовца, умиравшего от потери крови Благодаря оперативности сотрудников ДПС удалось спасти жизнь человека, сообщает сайт областного...

337 миллионов рублей украли кузбассовцы у угледобывающего предприятия В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, фигуранты которого похитили более 337...

На рынке в Кемерове нашли 74 килограмма санкционного сыра Сотрудники Кемеровской таможни совместно со специалистами областного Россельхознадзора обнаружили...