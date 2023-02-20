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Воспитанники Росгвардии стали победителями кадетского слета в Кузбассе

 В селе Костенково Новокузнецкого городского округа завершился региональный кадетский слет в Детском оздоровительно-образовательном профильном центре «Сибирская сказка». Воспитанники классов Росгвардии из кемеровской школы №74 под наставничеством сотрудника ОМОН «Оберег» стали лучшими в нескольких номинациях.

В течение недели воспитанники профильных 6 и 7 классов кузбасской Росгвардии принимали участие в различных мероприятиях, среди которых различные спортивные состязания, огневая и медицинская подготовка, а также творческие конкурсы.

 Под руководством наставника из кемеровского ОМОН «Оберег» сержанта Алексея С. юнгвардейцы стали лучшими в скоростном снаряжении магазина патронами, сборке-разборке автомата Калашникова, а также в строевой подготовке. Кроме этого, воспитанник класса Росгвардии 15 летний Роман Абдуллин занял первое место как лучший командир отряда среди всех возрастных категорий. Финальным испытанием для кадетов стала военно-патриотическая эстафета, по результатам которой юнгвардейцы кемеровской школы №74 стали победителями в младшей возрастной категории

 Всего в мероприятии приняли участие 24 команды со всей области. Кроме военно-спортивных испытаний, участники слета освоили навыки управления квадрокоптером и попробовали свои силы в киберспортивных дисциплинах.

 

Фото: Росгвардия

 

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2023
Образование
Новокузнецк

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