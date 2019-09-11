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Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних получили полезные подарки

Представители Кемеровского регионального отделения «Опора России» собрали для ребятишек разноуровневые зубные щетки, зубную пасту с фторидом, без сахара со вкусом жвачки, соки, сумки под обувь, раскраски по правилам безопасного поведения, компакт-диски с видеофильмами «Доктор заяц и защитники».
Старшая медицинская сестра Светлана Викторовна Логачева рассказала детям о том, какую функцию выполняет полость рта и зубы, наглядно, с использованием муляжа, пошагово показала технику чистки зубов. Также она заострила внимание ребятишек на том, как важно регулярно посещать стоматолога и следить за своим здоровьем.
За оказанную помощь воспитанники и работники центра выразили искреннюю благодарность неравнодушным людям из Кемеровского регионального отделения «Опора России».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/09/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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