Новости Кузбасса

Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы совершили многодневный поход на озеро Шира в Хакасии.
Ребята пять дней отдыхали в палаточном городке «Привал странников».
Юные спортсмены проводили соревнования по футболу и волейболу с отдыхающими, одерживая победы. Также ребята купались, катались на катамаранах, «плюшках» и «бананах».
Здешняя минеральная озерная вода аналогична Баталинской воде Кавказа. Кроме того, юные кузбассовцы побывали на экскурсии в поселке Жемчужный, а на обратном пути посетили озеро Туз.
02/08/2017
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